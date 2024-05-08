В Подмосковье исправили челюсть девушке, которая из-за артрита похудела до 40 кг

Подмосковные врачи восстановили нижнюю челюсть 28-летней пациентке, которая не могла есть, из-за чего при росте 160 см весила уже всего 40 кг. Кости пострадавшей сковал артрит.

Из-за болезни у пациентки развились проблемы с прикусом, пострадал височно-нижнечелюстной сустав – отсутствовал суставной отросток, девушка не могла нормально питаться. При росте чуть более 160 сантиметров она похудела до 40 кг. Из-за артрита у нижней челюсти не было опоры, и она начала смещаться вверх.

В итоге только 12-часовая операция исправила ситуацию. Ее провели сотрудники отделения челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ имени Владимирского. Врачи создали 3D-модель лица пациентки, изучили, как они будут действовать, а потом приступили к делу.

"Верхнюю челюсть мы переместили вперед и зафиксировали в новом положении, нижняя также была поставлена в правильное положение, а взамен отсутствующих суставных отростков были установлены титановые эндопротезы. В результате мы полностью заменили два сустава", – рассказал заведующий отделением Григорий Карачунский.

Сейчас девушка выписана из стационара, правильный прикус восстановлен. Она продолжит наблюдение у ревматологов из-за хронического заболевания, сообщает министерство здравоохранения Московской области.