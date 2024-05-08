Уральские строители вручили подарки ветеранам в честь 9 Мая

"Атомстройкомплекс" традиционно принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, уральские строители вручили подарки 150 участникам Отечественной войны и труженикам тыла Орджоникидзевского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Ежегодно сотрудники рассказывают о своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в тематических выпусках корпоративного телевидения "АТОМ ТВ", готовят оригинальные видеопоздравления. Также работники компании ежегодно принимают участие в торжественном возложении цветов к монументу "Седой Урал" на Площади Обороны.

Как напомнил первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, именно с этой территории в военные годы отправлялись на фронт эшелоны мобилизованных. И основная идея монумента – сохранение памяти, идея единения фронта и тыла, чтобы сберечь тот дух, который жил в победителях Великой Отечественной войны, в сердцах наследников этих победителей.

"Атом" – уральская компания, которая уже 29 лет сосредотачивает все свои профессиональные усилия в родном регионе. А развивать родной край можно, только зная его историю, сохраняя традиции предыдущих поколений, ощущая свою связь с теми, кто жил и работал здесь до тебя. Поэтому уважение старшего поколения, поддержка преемственности – одна из важнейших ценностей нашего коллектива", - отметила директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

В компании чтят и своих собственных ветеранов – сотрудников, проработавших в компании много лет и вышедших на заслуженный отдых. Ежегодно для них устраивают экскурсии по самым современным построенным зданиям, проводят встречи с молодыми профессионалами, приглашают на профессиональные праздники. У многих ветеранов в компании работают родственники – в "Атоме" поддерживают развитие строительных династий, в 5,5-тысячном коллективе их насчитывается порядка 300. Некоторые династии насчитывают по пять человек.