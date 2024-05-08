Ключевая ставка снизится до 6-7% только к 2027 году - правительство

В правительстве считают, что ключевая ставка сохранится высокой на протяжении ближайших трех лет. Снизится она с текущих 16% до 6-7% только к 2027 году, такое мнение высказал ио первого вице-премьера Андрей Белоусов. Этот прогноз негативнее даже того консервативного варианта, на который теперь рассчитывает ЦБ.

"Экономика должна приспособиться сейчас к тем структурным изменениям, которые сейчас в ней происходят и будут происходить. Ну, когда я говорю, к чему, прежде всего, понятно, к высокой ключевой ставке, которая так или иначе у нас сохранится. Но она будет, мы все надеемся, снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышенной. Вот, где-то вот в районе 6-7% она должна выйти к 2027 году", - заявил Белоусов на выставке-форуме "Россия".