В Югре полицейские предотвратили взрыв, потушив загоревшийся автомобиль

Сотрудники Госавтоинспекции Югры потушили загоревшийся автомобиль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Во время несения службы к инспекторам ДПС ОМВД России по Белоярскому району Айрату Зубайдуллину и Вячеславу Чертыкову обратилась девушка. Она сообщила, что рядом во дворе из припаркованной машины идет дым. Полицейские сразу же отправились на помощь.

На месте полицейские увидели дымящийся автомобиль "Волга", припаркованный рядом с жилыми домами. Правоохранители сообщили о произошедшем в дежурную часть и начали тушить пожар, не дожидаясь прибытия экстренных служб. В салоне находились канистры, возможно, из-под топлива, которые могли взорваться от высокой температуры.

Благодаря оперативным действиям полицейских удалось свести ущерб к минимуму, возгорание было потушено еще до приезда наряда пожарной части. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.