В Екатеринбурге не хватает порядка 300 дорожных работников

В Екатеринбурге кадровый дефицит среди дорожных сотрудников. Особенно это касается механизаторов - не хватает порядка 300 человек, заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

"Такая проблема у нас имеет место - не хватает и дорожных рабочих, но больше всего не хватает более профессиональных кадров - механизаторов, это водители. Если говорить о них, то порядка 300 человек не хватает. Ну понятно, что, видимо, людей не устраивает уровень заработка, плюс очень востребована работа на промышленных предприятиях, потому что там круглосуточно работают люди. Я думаю, что мы эту проблему, по крайней мере, решим", - заявил Бубнов в эфире программы "Акцент".

Он добавил, что ситуация в принципе не ухудшается и остается стабильной. Несмотря на это, власти города продолжают привлекать кадры с соседних территорий и активно работают со службами занятости.

По словам Бубнова, в качестве сотрудников также можно нанимать студентов и школьников, однако привлечь их к работам кроме как в парках или скверах нельзя - им не хватает квалификации. Совсем другое дело - активные взрослые, которые хотят подработать в свободное время.

"Понятно, что неквалифицированного ребенка на проезжую часть, на улично-дорожную сеть без определенных знаний лучше не привлекать. Если взрослый человек хочет работать - пожалуйста. В наше дорожное эксплуатационное управление двери открыты, приходите. Я думаю, что какую-то форму мы найдем, если это действительно будет полезно как для города, работников, так и для наших учреждений и предприятий", - добавил Бубнов.