В Крыму распространяются фейки о шествии "Бессмертного полка" 9 мая

В Крыму распространяются фейки о проведении шествий "Бессмертного полка" 9 мая, сообщил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.

"Враги распространяют фейки об якобы проведении "Бессмертного полка" 9 мая в разных городах и пгт на полуострове. По соображениям безопасности 9 мая в Крыму шествие "Бессмертного полка" не проводится - но мы обязательно проведем его после победы!", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Отметим, что шествия "Бессмертного полка" отменены и в большинстве российских городов, в том числе в Москве.

Власти не сообщали, будут ли как-то воздействовать на граждан, которые все равно - по собственной инициативе - выйдут 9 мая на шествия. Будут ли такие шествия считаться несанкционированными массовыми акциями.