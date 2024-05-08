Началась разработка ядерной энергоустановки для лунной станции РФ и КНР

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о начале разработки ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну для совместной с Китаем научной лунной станции. Об этом сообщается РИА Новости.

В марте Борисов сообщил, что монтировать установку на лунной поверхности планируется в 2033–2035 годах. Все необходимые для этого технологические решения, по его словам, уже готовы.

Напомним, в марте 2021 года Россия и Китай договорились о создании совместной научной станции на Луне. Меморандум о взаимопонимании в формате видеоконференции подписали генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь. Это уже не первый документ о совместной деятельности в космосе. К настоящему времени подписаны и реализуются: соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7", а также соглашение о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.