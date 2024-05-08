Экс-главу "Водоканала" Первоуральска оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под стражей экс-главу "Водоканала" Первоуральска Артура Гузаирова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Гузаиров обвиняется по статьям УК РФ "Халатность" и "Превышение должностных полномочий". 26 апреля Первоуральский городской суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 3 июня. Однако это постановление было обжаловано защитником обвиняемого.

В итоге Свердловский областной суд отменил обжалуемое постановление, при этом избрав Гузаирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 июня.

Напомним, что силовики задержали бывшего директора "Водоканала" Первоуральска Артура Гузаирова в конце апреля. Его "взяли" на парковке дома на улице Ленина, в котором тот проживает.