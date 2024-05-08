Лучших связистов Астраханской области чествовали в День радио

В День радио, праздник работников всех отраслей связи, в резиденции губернатора Астраханской области состоялось торжественное мероприятие. Председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев от имени главы региона Игоря Бабушкина поздравил и вручил лучшим работникам почётные грамоты и благодарственные письма, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«140 лет назад в Астрахани появилась первая телефонная линия. А сегодня мобильная связь и интернет, радио, телевидение, электронные СМИ – наши незаменимые помощники в работе и повседневной жизни. От надёжности и эффективности современных систем связи во многом зависит развитие экономики, медицины, образования и других важных сфер», – отметил Денис Афанасьев.

На сегодняшний день Астраханская область полностью покрыта сотовой связью и на 90% мобильным интернетом 3G и 4G. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» только в прошлом году построено 14 вышек сотовой связи на малонаселённых территориях. Во всех районах идёт телевещание по 20 бесплатным каналам.

В 2025 году в России начнётся реализация новых национальных проектов, один из которых «Экономика данных». Он придёт на смену нацпроекту «Цифровая экономика» и поможет ещё эффективнее развивать отрасль связи в регионе.

Особую признательность за сохранение традиций и передачу опыта молодому поколению связистов председатель правительства выразил ветеранам отрасли.

Также почётными грамотами и благодарственными письмами работников связи наградил министр государственного управления, информационных технологий и связи Алексей Набутовский.