В Москву прилетел президент Гвинеи-Бисау

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Москву.

В программе визита главы государства, который состоится 8-10 мая, есть переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в посольстве этой африканской страны в РФ.

Гвинея-Бисау – государство в Западной Африке. В его состав входят материковая часть, остров Болама и группа островов Бижагош. На севере граничит с Сенегалом, на востоке и юге – с Гвинеей. С запада страну омывает Атлантический океан.