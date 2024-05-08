Пермякам раздают листовки с фальшивыми приглашениями на акцию "Бессмертный полк"

В социальных сетях появились сообщения о раздаче листовок с фальшивыми приглашениями на акцию "Бессмертный полк", которая якобы пройдет в очном формате 9 мая на Комсомольском проспекте у бывшего кинотеатра "Октябрь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

"Подобные фейковые посты появляются и в других регионах. Будьте внимательны – акция "Бессмертный полк" в этом году проводится в онлайн-формате. Почтить память участников Великой Отечественной войны вы можете на сайте акции и в соцсетях", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что шествие "Бессмертного полка" в этом году не будут проводить в очном формате. Оно пройдет онлайн по соображениям безопасности, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева. Кроме того, в ряде регионах власти отменили празднование Дня Победы из-за возможных терактов и атак украинских БПЛА.