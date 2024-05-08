В Астраханской области подвели итоги литературного конкурса «День Победы 2024»

Астраханским региональным отделением Союза писателей России в Областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской был проведен литературно-музыкальный вечер, посвящённый подведению итогов областного литературного конкурса «День Победы 2024». Творческое соревнование состоялось в 11 раз.

Второй год писатели проводят его совместно с Библиотекой имени Н.К. Крупской. В нём приняли участие более двухсот самодеятельных авторов, представлявших все районы Астраханской области и областной центр. Несмотря на региональный статус конкурса, свои работы прислали литераторы из других регионов России и стран СНГ.

Лауреатами конкурса стали жители Астрахани, Ахтубинского, Черноярского, Лиманского, Икрянинского, Камызякского, Приволжского районов. Среди них люди разных возрастов и профессий — от школьников до ветеранов труда. Вёл мероприятие председатель Астраханского отделения Союза писателей России Юрий Щербаков.

Лауреатов конкурса приветствовали руководитель фракции партии «Единая Россия» в Думе Астраханской области Олег Петелин, поэты, члены Союза писателей России Денис Ткачук и Олег Таланов.

Состоялась премьера песни о Великой Отечественной войне, которую астраханский композитор и исполнитель Станислав Малов написал на стихи белорусского поэта Михаила Позднякова в переводе Юрия Щербакова.

Лауреатами областного литературного конкурса «День Победы 2024» стали Александр Аверин (посёлок Красные Баррикады, Икрянинский район), Александр Верблюдов (село Чёрный Яр), Ольга Гребенщикова (город Ахтубинск), Виктор Пикалов (город Камызяк) и другие. Дипломы им вручили Олег Петелин и Юрий Щербаков.

Заключительным аккордом вечера стало исполнение знаменитых песен о войне на стихи Булата Окуджавы и Алексея Суркова.