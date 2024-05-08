К концу года в Астраханской области откроют еще одну модернизированную селськую больницу

Капремонт участковой сельской больницы в Астраханской области проводится в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в селе Болхуны.

В последний раз подобным преобразованиям здание медучреждения подвергалось более 30 лет назад, сообщает министерство здравоохранения Астраханской области. Окончания работ ждут более пяти тысяч жителей сел Болхуны, Сокрутовка и Николаевка.

После ремонта в больнице продолжат работу отделения терапии, педиатрии, сестринского ухода и скорой медицинской помощи, а также дневной стационар.

На сегодняшний день проведены все демонтажные работы внутри здания. В настоящее время ведутся кровельные работы на крыше объекта. В ходе капремонта будут заменены сети холодного и горячего водоснабжения, канализация. Полностью модернизируют сети электроснабжения, обновят дверные блоки и фасад.

Годом ранее было отремонтировано здание Болхунской поликлиники.