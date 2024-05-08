В распределительном центре Wildberries в Екатеринбурге погибла сотрудница

Распределительный центр Wildberries на улице Перспективная в Екатеринбурге временно закрыли. Сообщается, что сегодня утром там произошел несчастный случай - 27-летняя девушка упала с высоты и погибла. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили и в пресс-службе компании.

"На складе Wildberries в Екатеринбурге произошел несчастный случай — погибла 27-летняя девушка — исполнитель. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшей и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку. В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются, на месте работают правоохранительные органы. Wildberries содействует в проведении следствия и предоставляет все необходимые данные для установления причин случившегося", — говорится в сообщении.



Один из сотрудников написал в рабочем чате, что ранним утром центр еще работал, однако рядом уже находилась "скорая". После этого, всех сотрудников развернули по домам.

Склад "Перспективный" временно не функционирует — приостановлены все процессы. Продавцов об этом уже оповестили и попросили привозить товары на другие доступные склады. Штрафы за изменение плана или отмену поставки начисляться не будут.

Сейчас сотрудников склада на Перспективной перенаправляют в центр на Испытателей, 14г.