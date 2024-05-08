В ЕС планируют согласовать 14-й пакет санкций против России до июля

Страны Евросоюза намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля, сообщает EUobserver.

По данным портала, пакет не содержит ограничений на свободу передвижения российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), ядерного топлива и алюминия.

Как сообщалось, в рамках 14 пакета антироссийских санкций Евросоюз предлагает запретить использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России (отечественный аналог SWIFT).

Кроме того, ЕС предлагает запретить работу транспортных компаний, которые хотя бы на 25% принадлежат РФ, а также ввести ограничения в отношении еще десятка физических и юридических лиц. Предлагается также запретить импорт российского гелия, ужесточить ограничения на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, запретить доступ в порты примерно для 11 морских судов, подозреваемых в пособничестве военным действиям России.