В Грузии появится база данных уличенных в разжигании насилия на митингах

В Грузии создадут специальную базу данных, в которую войдут люди, занимающиеся разжиганием насилия на митингах в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.

"Эта база данных будет размещена на специальной веб-странице и будет публичной и прозрачной для граждан Грузии", - приводит ТАСС заявление спикера парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В апреле в Грузии задержаны полтора десятка протестующих против принятия законопроекта об иноагентах – еще более жесткого варианта, чем существующий в России. Среди задержанных оказался и лидер оппозиционной партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе. Протестующие собрались у здания грузинского парламента в Тбилиси накануне утром и не расходились до ночи. Из-за многотысячной акции протеста был перекрыт проспект Руставели. Протестующие вышли с лозунгами "Нет российскому закону". Акции протеста также проходят в других крупных городах Грузии – Кутаиси, Батуми.