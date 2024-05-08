08 Мая 2024
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Фото: Накануне.ru

В Грузии появится база данных уличенных в разжигании насилия на митингах

В Грузии создадут специальную базу данных, в которую войдут люди, занимающиеся разжиганием насилия на митингах в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.

"Эта база данных будет размещена на специальной веб-странице и будет публичной и прозрачной для граждан Грузии", - приводит ТАСС заявление спикера парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В апреле в Грузии задержаны полтора десятка протестующих против принятия законопроекта об иноагентах – еще более жесткого варианта, чем существующий в России. Среди задержанных оказался и лидер оппозиционной партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе. Протестующие собрались у здания грузинского парламента в Тбилиси накануне утром и не расходились до ночи. Из-за многотысячной акции протеста был перекрыт проспект Руставели. Протестующие вышли с лозунгами "Нет российскому закону". Акции протеста также проходят в других крупных городах Грузии – Кутаиси, Батуми.

Теги: Грузия, база данных, митинги


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