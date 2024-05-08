СМИ: Власти и бизнес обсудят отмену НДФЛ для малоимущих

Российская трехсторонняя комиссия (правительство, профсоюзы, работодатели) начнут обсуждать реформирование налогообложения малоимущих граждан. На повестке дня отмена НДФЛ для такой категории россиян, пишет РБК со ссылкой на документы комиссии.

Малоимущими признаются семьи, в которых средний доход на одного человека меньше прожиточного минимума в регионе за последние три месяца (в 2025 году ПМ установлен в российских регионах на уровне 12-40 тыс. руб. (в среднем – в районе 15 тыс. руб.).

В РСПП, представляющем в трехстороннем формате работодателей, сообщили, что инициатором рассмотрения вопроса выступили профсоюзы.

В Федерации независимых профсоюзов России считают, что освобождение малоимущих от НДФЛ способствовало бы установлению социальной справедливости. В организации добавляют, что можно было бы отменить налог не только для граждан, чей доход ниже прожиточного минимума, но и для тех, кто живет на МРОТ (МРОТ чуть выше ПМ).