08 Мая 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Дороги к памятникам Великой Отечественной войны в Новосибирске отремонтируют по нацпроекту

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в городе Новосибирске пройдет ремонт на таких улицах как Гоголя, Авиастроителей, Урицкого, Дачная, 25 лет Октября, Учительская, Тюленина, Автогенная, Воинская, Героев Революции и Выборная. Улицы ведут к социально-значимым объектам города, спортивным площадкам, туристическим местам и культурным достопримечательностям. Среди них есть одни из самых важных памятников, посвященные героям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Праздник 9 мая – это очень особенный день в году для нашей отчизны. В этом году отмечается 79-летняя годовщина Победы. И несмотря на то, что подвиг нашими дедушками и бабушками был очень давно, наша ответственность – помнить об этом всегда. Именно поэтому этот праздник каждый может провести по-разному: кто-то чтит память погибших на мемориалах, кто-то знакомит детей с историей нашей родины, а кто-то решает посвятить себя защите своей страны. Самое важное – уважать великий подвиг наших предков и делать все возможное, чтобы память о них осталась на века», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По улице Гоголя проходит путь к памятнику воинам, умершим от ран в госпиталях г. Новосибирска в годы Великой Отечественной войны в парке культуры и отдыха Березовая роща. В 2020 году памятник был реконструирован и обновлен. В этом году дорожники восстановят почти 2 км покрытия улицы Гоголя на выезд к проспекту Дзержинского и Березовой роще, где и расположен мемориал.

На улице Дачная пройдет ремонт 1 км дорожного полотна, выезд с которой ведет к Тимирязевскому скверу. В нем расположены два мемориала в честь 65-летия и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Улица 25 лет Октября ведет к Павловскому скверу, где расположен памятник воину – победителю в Великой Отечественной войне. Большой мемориал всегда вызывает интерес у жителей города, а в канун праздника Победы становится особым местом в сквере.

ремонт дорог(2019)|Фото:Накануне.RU

Реализация нацпроекта на территории области находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: нацпроекты, ремон дорог к памятникам, скверы


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