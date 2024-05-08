Вице-мэр Бубнов обвинил погоду и несовременные материалы в состоянии дорог Екатеринбурга

Ямы, кочки и волнистое дорожное покрытие в Екатеринбурге - это результат погоды и несовременных материалов, которые использовали 5-10 лет назад. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

"В любом случае, на состояние проезжих частей влияют сезонные перепады и те коммуникации, которые находятся под землей. Соответственно, где-то может были 5-10 лет назад применены несовременные материалы. Мы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" применяем сейчас самые современные материалы, которые позволяют полотну стоять достаточно долго. Гарантийные сроки у нас порядка 4-5 лет в зависимости от интенсивности и количества полос движения", - рассказал Бубнов.

По его словам, сейчас в Екатеринбурге хорошие дороги.

В апреле в уральской столице стартовали дорожные ремонты. В 2024 году планируется отремонтировать 24 участка автомобильных дорог общего пользования общей площадью свыше 400 тыс. м² и протяженностью 22,7 км.