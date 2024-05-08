Моор почтил память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в мирное время, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства региона.

Ветераны, сотрудники органов внутренних дел, представители органов государственной власти, депутатского корпуса, общественники почтили память воинов-победителей, не вернувшихся с войны минутой молчания. Также они возложили цветы к Вечному огню.

Личный состав Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Тюменского президентского кадетского училища прошел торжественным маршем у Вечного огня

Группа салюта произвела выстрелы из стрелкового оружия.

Напомним, в Тюменской области состоятся более 1 500 культурных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2024 году по решению Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" традиционного шествия не будет. "Бессмертный полк" пройдет в альтернативных форматах. Например, в рамках акции "Стена памяти" в школах, детских садах, на улицах города и интернет-ресурсах рекомендуется разместить портреты ветеранов.