Нарышкин: Ведется поиск причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом

Ведется расследование для выявления тех причастных к организации теракта в "Крокус сити холле", которые находятся за рубежом. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Накануне Нарышкин сообщил, что главный организатор теракта в "Крокус Сити Холле" находится за границей, "мы практически догадываемся, кто это".

В апреле в СК заявляли, что следователи установили вероятную связь совершивших теракт в "Крокус сити холле" с украинскими спецслужбами.