08 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

РАН вернут академическую экспертизу школьных учебников

В Госдуму внесен законопроект об обязательном участии Российской академии наук (РАН) в экспертизе школьных учебников. Авторами инициативы выступил ряд сенаторов, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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О низком качестве школьных учебников говорят давно. Многие эксперты и родители возмущены странными заданиями, непонятным изложением материала, сомнительными утверждениями. В том числе об этом говорилось в Совете Федерации. А президент РАН Геннадий Красников в январе пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на то, что РАН отодвинули от экспертизы учебников еще в 2018 года. С тех пор экспертизы в основном проводит Российская академия образования. Но учебники стали только хуже. Поэтому РАН нужно вернуть экспертизу школьных учебников в интересах отечественного образования и науки.

В конце апреля Красников заявил в Совете Федерации, что "идет сильнейшее сопротивление введению экспертизы по учебникам". Он просит власти преодолеть это сопротивление.

Накануне был внесен соответствующий законопроект. В пояснительной записке отмечается, что учебники являются важнейшим элементом образовательного процесса, от уровня качества которых во многом зависит уровень качества образования в целом. Фундамент науки закладывается в школе. Путин всецело поддержал предложение РАН о возобновлении проведения научной экспертизы учебников. Он и поручил вернуть это право РАН.

Современные учебники порой немыслимо усложняют простейшие правила. Так, в советских учебниках правило написания согласных в корне слова формулировалось примерно так: чтобы проверить согласную в корне, нужно изменить слово так, чтобы после согласного звука стоял гласный (гриб - грибы и т.д.). В современном учебнике по программе "Школа России" правило написания безударных гласных звучит так: чтобы правильно обозначить буквой парный по звонкости-глухости согласный звук на конце слова или перед другим парным согласным звуком, надо или изменить слово, или подобрать однокоренное слово так, чтобы парный согласный звук в корне оказался перед гласным звуком или непарным звуком [н]. Запомнить второкласснику это правило в данной формулировке едва ли возможно.

Теги: РАН, учебники, школа, экспертиза


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