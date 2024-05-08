В аэропорту Екатеринбурга на несколько часов задержали рейс в Турцию

Рейс в Турцию из Екатеринбурга задерживается на несколько часов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса по маршруту "Екатеринбург – Анталья" авиакомпании Azurair. Самолет должен был вылететь по расписанию в 6 часов 30 минут. Однако теперь планируемое время вылета – 14 часов 50 минут.

"На рейс ожидается 336 пассажиров, из них 73 несовершеннолетних. Маломобильных граждан не заявлено. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна с предыдущего рейса", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.