НАТО документально закрепит отказ посылать на Украину своих военных - СМИ

НАТО хочет формализовать правила оказания военной помощи Украине. Для этого готовится документ, который, предположительно, будет одобрен на саммите альянса в июле.

Об основных положениях документа пишет итальянская газета Corriere della Sera: управление помощью перейдет от США Брюсселю (штаб-квартире НАТО), восточный фланг альянса будет усилен контингентом в 300 тыс. человек, вводится запрет на отправку солдат альянса на Украину.

Издание объясняет, что передача управления потоками помощи в Брюссель будет более справедливо выглядеть внутри альянса (помощь оказывают не только США, но 32 члена объединения), и более монолитно в глазах Москвы (на фоне многочисленных разногласий партнеров, которые не удается запихнуть под ковер).