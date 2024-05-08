Новым хедлайнером юбилейной Ural Music Night станет автор "Мальчика на девятке" Dead Blonde

08 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Ural Music Night

Новым хедлайнером юбилейной Ural Music Night станет автор "Мальчика на девятке" Dead Blonde

На Уральскую ночь музыки в Екатеринбург приедут артисты из Санкт-Петербурга GSPD и Dead Blonde. Последняя известна своими хитами "Мальчик на девятке", "Бесприданница", "Снег растаял на плечах" и многими другими.

Как сообщили организаторы Ural Music Night, супруги выступят на площадке Теле-клуба, где развернется сцена в уникальном для фестиваля формате рейва. Вместе с ними развлекать Екатеринбург будут Spectorsonic & Alex BELIEVE, seimoro, Meeshqua, Nikita Zavodchikov, Bad Smith и "ЯПОСЛЕДНИЙ".

"Мы рады, что десятая юбилейная Ночь Музыки впервые пройдет в Теле-клубе. Одна из наших площадок находится в основном зале под крышей. Ее концепция — это музыка улиц, искусство, которое рождается в повседневности. Ждем всех на рейв-сцене, чтобы устроить незабываемую вечеринку и вместе потанцевать под зажигательные ритмы. Мы ценим партнерство с командой Ural Music Night — в рамках этой коллаборации для жителей Екатеринбурга будет подготовлено много приятных сюрпризов", — отмечает исполнительный директор Tele-club Group Дарина Романова.

Напомним, GSPD — музыкальный проект артиста и саундпродюсера Давида Деймура, в котором также участвует его супруга Арина, более известная публике как Dead Blonde. Именно ее голос можно услышать в женских партиях песен GSPD. Свою карьеру артист начал в 2016 году, однако довольно быстро дошел от выступлений в барах до стадионов по всему СНГ. Музыкант играет в таких направлениях, как EDM, New Rave, Synthpop, Eurodance, Hardstyle, Post-Punk. В своих песнях Давид рассказывает о молодости, любви, тусовках и разных житейских проблемах, близких каждому из нас.

Певица Арина Dead Blonde(2024)|Фото: пресс-служба Ural Music Night

Арина Dead Blonde стала стала выступать в соло в 2020 году. По сегодняшний день ею было записано четыре альбома: "Пропаганда", "Княжна из хрущевки", "Сплетница" и "Перестройка". Музыка и образ Dead Blonde насыщены ностальгией и симпатией к недавнему прошлому России, что позволяет перенести молодого слушателя в раннее детство, а взрослых — в период бурной молодости.

Теги: Екатеринбург, Ural Music Night,  Dead Blonde, хедлайнер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети