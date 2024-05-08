Новым хедлайнером юбилейной Ural Music Night станет автор "Мальчика на девятке" Dead Blonde

На Уральскую ночь музыки в Екатеринбург приедут артисты из Санкт-Петербурга GSPD и Dead Blonde. Последняя известна своими хитами "Мальчик на девятке", "Бесприданница", "Снег растаял на плечах" и многими другими.

Как сообщили организаторы Ural Music Night, супруги выступят на площадке Теле-клуба, где развернется сцена в уникальном для фестиваля формате рейва. Вместе с ними развлекать Екатеринбург будут Spectorsonic & Alex BELIEVE, seimoro, Meeshqua, Nikita Zavodchikov, Bad Smith и "ЯПОСЛЕДНИЙ".



"Мы рады, что десятая юбилейная Ночь Музыки впервые пройдет в Теле-клубе. Одна из наших площадок находится в основном зале под крышей. Ее концепция — это музыка улиц, искусство, которое рождается в повседневности. Ждем всех на рейв-сцене, чтобы устроить незабываемую вечеринку и вместе потанцевать под зажигательные ритмы. Мы ценим партнерство с командой Ural Music Night — в рамках этой коллаборации для жителей Екатеринбурга будет подготовлено много приятных сюрпризов", — отмечает исполнительный директор Tele-club Group Дарина Романова.

Напомним, GSPD — музыкальный проект артиста и саундпродюсера Давида Деймура, в котором также участвует его супруга Арина, более известная публике как Dead Blonde. Именно ее голос можно услышать в женских партиях песен GSPD. Свою карьеру артист начал в 2016 году, однако довольно быстро дошел от выступлений в барах до стадионов по всему СНГ. Музыкант играет в таких направлениях, как EDM, New Rave, Synthpop, Eurodance, Hardstyle, Post-Punk. В своих песнях Давид рассказывает о молодости, любви, тусовках и разных житейских проблемах, близких каждому из нас.

Арина Dead Blonde стала стала выступать в соло в 2020 году. По сегодняшний день ею было записано четыре альбома: "Пропаганда", "Княжна из хрущевки", "Сплетница" и "Перестройка". Музыка и образ Dead Blonde насыщены ностальгией и симпатией к недавнему прошлому России, что позволяет перенести молодого слушателя в раннее детство, а взрослых — в период бурной молодости.

