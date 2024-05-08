Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии

Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните.

Премьер заявила изданию, что разрешение парламента на отправку войск в целях обучения у нее уже есть.

При этом газета отмечает, что Киев еще не попросил Вильнюс об отправке миссии.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что Варшава не будет посылать войска на Украину, но продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что США могут отправить войска в зону украинского конфликта в случае поражения Киева. Такую же позицию высказывал президент Франции Эммануэль Макрон.