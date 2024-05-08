МОК не будет вручать спортсменам из России перешедшие им награды

В Международном олимпийском комитете (МОК) не собираются вручать медали, которые должны перейти российским спортсменам после пересмотра результатов соревнований ранее прошедших Игр.

"МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам", - сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

Организация в 2018 г. решила признать российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Игр-2016 после дисквалификации молдавского спортсмена, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат. В конце марта Штокалов заявлял, что до сих пор не получил награду.