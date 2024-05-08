В ГИБДД Екатеринбурга назвали улицы, которые перекроют 9 мая

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали о перекрытиях улиц в День Победы в нынешнем году.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, 9 мая уже с 5:00 будет закрыто движение транспорта:

по проспекту Ленина от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта;

по улице Маршала Жукова от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;

по улице 8 Марта – Бориса Ельцина от улицы Малышева до улицы Челюскинцев;

по улице Царская – Толмачева от улицы Николая Никонова до проспекта Ленина;

по улице Пушкина от улицы Малышева до проспекта Ленина.

В ГИБДД отмечают, что на период закрытия по всем указанным улицам будут установлены временные знаки в соответствии со схемой организации движения. Екатеринбуржцев просят быть внимательными и продумывать свой маршрут заранее.

Напомним, в этом году празднование 9 Мая в Екатеринбурге пройдет как без городских фейерверков, так и без военного салюта. Также из-за мер безопасности горожанам рекомендуют посмотреть прямую трансляцию парада, находясь дома. Кроме этого, в городе отказались от планов продлить работу метро в День Победы.