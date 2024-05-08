Сенатор предложил ограничить размер грузов, перевозимых на электросамокатах

Необходимо ввести ограничения на размеры грузов, которые перевозят на средстве индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокат. Потому что сейчас курьеры возят огромные грузы за спиной, которые мешают прохожим и зачастую угрожают им. Об этом написал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

Если в 2022 году произошло 941 ДТП с участием СИМ, то в 2023 году более чем трехкратный рост - 3100 ДТП. Для решения этой проблемы был разработан законопроект о регулировании движения СИМ и велосипедов. Законопроект получил отзыв Правительства и 16 апреля был направлен в Госдуму для дальнейшего рассмотрения. Первое чтение может пройти уже в июне.

Проект предусматривает штрафы за разные виды нарушений. Что касается размеров грузов, то предлагается такое ограничение: грузы не должны выступать за габариты СИМ более чем на 50 см весить более 10 кг. Правда, если это понимать в смысле "выступать в каждую сторону не более чем на 50 см", то фактически ограничения нет, так как курьеры смогут таскать за спиной метровые мешки.

Пока данная норма не прописана в проекте, она обсуждается вместе с другими предложениями. Это оставляет вопрос, в каком виде будет рассматриваться законопроект и как в него будут вноситься добавления.