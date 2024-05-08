В Перми на мужчин, избивающих прохожих, завели дело

В Перми несколько молодых людей избивают прохожих в центре города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции, 3 мая в отдел полиции №7 поступили заявления от двоих граждан о том, что их избили трое неизвестных на ул. Белинского. Участковый полиции установил, что нападавшие также причастны к нанесению побоев еще одному гражданину. Конфликт с ним произошел у магазина на ул. Героев Хасана. Личности злоумышленников установлены. Двое из них задержаны. В настоящее время по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений дознанием возбуждено уголовное дело по ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полицией проводится установление фактических данных о том, злоумышленники причастны к нанесению телесных повреждений 14-летнему подростку, так как заявлений от граждан о том, что мужчины причинили травмы несовершеннолетнему в органы внутренних дел Перми не поступали.

В СКР сообщили, что доклад о ходе расследования дела будет представлен в центральный аппарат ведомства.

"Следственными органами СК России по Пермскому краю по сообщению соцмедиа об избиении группой мужчин прохожих, в том числе несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Прокуратура Свердловского района взяла на контроль расследование избиений людей в Перми. По предварительной информации прокуратуры, от действий злоумышленников пострадали не менее четырех человек. Сейчас полиция установила личности подозреваемых, ведется следствие. Кроме того, районная прокуратура держит на контроле принятие еще одного процессуального решения по инциденту с нанесением побоев несовершеннолетнему.