На Сахалине военного приговорили к двум годам колонии за отказ ехать на СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес сразу два приговора, связанных с отказом ехать на СВО.

В первом случае речь шла о ч. 2.1 ст. 332 УК РФ.

"В судебном заседании установлено, что военнослужащий 10 января 2024 г. на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, с целью избежать исполнения специальных обязанностей военной службы в зоне проведения специальной военной операции, опасаясь за свое здоровье и жизнь, в присутствии сослуживцев отказался выполнить отданный ему в установленном порядке приказ командира воинской части об убытии в зону проведения СВО для участия в боевых действиях", - сообщили в пресс-службе суда.

За это мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Другой случай связан с неявкой в военкомат и дезертирством (ч. 5 ст. 337 УК РФ).

"В судебном заседании установлено, что Ж. с целью временно уклониться от прохождения военной службы в период мобилизации, желая отдохнуть от службы и не убывать в зону проведения специальной военной операции, не явился к 8 часам 30 минутам 28 августа 2023 г. без уважительных причин на службу в воинскую часть в Сахалинской обл., стал проводить время по своему усмотрению в с. Арги-Паги Тымовского района Сахалинской области, до его задержания сотрудниками полиции 6 ноября 2023 г. 27 ноября 2023 г. Ж., с той же целью и по прежнему мотиву, без уважительных причин самовольно оставил место службы – военный госпиталь, после чего проживал в названном селе до его задержания сотрудниками полиции 28 февраля 2024 г.", - говорится в сообщении суда.

В итоге мужчину лишили воинского звания и по совокупности преступлений отправили в колонию общего режима на восемь лет.