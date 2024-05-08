На пермском оборонном предприятии провели учения по противодействию беспилотникам

На пермском оборонном заводе "Машиностроитель" провели учения, на которых отрабатывались действия при возможных угрозах беспилотников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Задача учений состояла в проверке бдительности работников и их знаний, умения действовать в подобных ситуациях, а также в выработке слаженных действий всех экстренных служб завода.

Во время учений беспилотник находился в воздухе над заводом в течение получаса и, двигаясь в разных направлениях, проделал путь от центральной столовой до автоворот "Язовая".

Работники завода на появление беспилотника отреагировали быстро. Первый звонок поступил в караульную службу уже через пять минут. Была озвучена учебная тревога по всей телефонной IP-сети завода. В продолжение времени в караул поступило еще несколько звонков от бдительных работников.

"В учениях приняли участие сотрудники охраны и службы безопасности завода, пожарной части, заводского здравпункта. Учения показали хорошую готовность экстренных служб завода к нештатным ситуациям. Но здесь, как и в любом другом деле, всегда есть что улучшать. Поэтому в дальнейшем учения продолжатся", - говорится в сообщении.

Для противодействия беспилотника для подразделения Росгвардии, охраняющих завод, приобретены специальные ружья.