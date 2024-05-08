Убить Зеленского? СБУ арестовала двух офицеров за подготовку покушения

СБУ задержала двух полковников госохраны по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. Они якобы раньше сотрудничали с ФСБ, а теперь готовили покушение.

Офицеры будто бы искали исполнителя среди военных, приближенных к охране президента. А перед Пасхой было запланировано нападение на Буданова. По координатам дома, где он должен был находиться, планировалось нанести ракетный удар, а затем атаковать дроном оставшихся на месте поражения. У арестованных были проведены обыски. Им объявлено подозрение в госизмене и подготовке теракта. За это грозит пожизненное лишение свободы.

Интересно, что в середине апреля Зеленский подписал указ об увольнении замначальника управления госохраны Тараса Гребенникова.

В марте 2022 года тогдашний секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Зеленский пережил три покушения за неделю. В ноябре 2023 года Зеленский сказал, что пережил уже пять или шесть попыток покушения. А его помощник Михаил Подоляк еще весной 2022-го утверждал, что на Зеленского в первые же недели СВО было совершено больше десяти покушений.

Белый дом заявил, что обеспокоен сообщениями о подготовке покушения на Зеленского.

Популярный украинский телеграм-канал "ЗеРада" пишет, что заинтересованных в устранении Зеленского и сейчас много, а после 21 мая, когда он уже формально потеряет легитимность, станет еще больше. Украинский политолог Владимир Скачко допускает, что в окружении Зеленского поняли, что его надо устранять. Однако это может быть и пиар-акция, рассчитанная на то, чтобы поднять падающий рейтинг Зеленского внутри Украины.

Как резонно отмечает экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, почему-то никто не рассматривает версию о том, что сами военные решили убрать Зеленского, как человека, ведущего Украину в пропасть. Ведь немецкие генералы тоже в свое время готовили покушение на Гитлера. Но тогда никто не обвинял в этом КГБ

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что обвинениям в адрес России уже почти никто не верит.

"Даже те, кто шлет оружие на Украину, знают, что Зеленский лжет. Полковнику Гуку (одному из арестованных. - прим. Накануне.RU) после ликвидации неофашистского режима на Украине будет стоять памятник, как сейчас стоит памятник полковнику Штауфенбергу в Германии. Хотя Зеленский не Гитлер, а "староста", то есть марионетка оккупационного режима", - написал политолог.