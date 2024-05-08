В Госдуме предложили перенести очное шествие "Бессмертного полка"

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила перенести очное шествие "Бессмертного полка" на июль или сентябрь. Обращение она направила зампредседателю Совбеза России Дмитрию Медведеву, передает РИА Новости.

В качестве возможных дат проведения акции предлагается 1 июля - День ветерана боевых действий, а также 3 сентября – дата окончания Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что шествие "Бессмертного полка" в этом году не будут проводить в очном формате. Оно пройдет онлайн по соображениям безопасности, сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева. Кроме того, в ряде регионах власти отменили празднование Дня Победы из-за возможных терактов и атак украинских БПЛА.