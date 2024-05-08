В Европе на замороженных российских активах заработали еще €1,6 млрд

Новый гендиректор европейского депозитария Euroclear Валери Урбен сообщила, что возглавляемая ею организация заработала в первом квартале 2024 г. €1,6 млрд в качестве процентов с замороженных российских активов.

Российскими активами сложно управлять, этим ежедневно занимаются более 100 сотрудников депозитария, приводит РБК слова Урбен. В 2023 г. такой доход от российских активов составил €4,4 млрд ($4,7 млрд).

За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд. Около €200 млрд находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Известно, что замороженные российские активы принесли европейскому депозитарию Euroclear €3 млрд доходов за девять месяцев 2023 г., тогда как за весь 2022 г. такие доходы составили €821 млн. Страны G7 в частном порядке стали заявлять, что больше не рассматривают идею о полной конфискации замороженных российских активов. Вместо этого западные страны "изучают другие способы извлечения финансирования" для Украины из средств России. Основной причиной нежелания стран Европы конфисковать активы стала "боязнь ответных мер".