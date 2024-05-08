В Нижнем Тагиле из-за непогоды продлили отопительный сезон до 20 мая

В Нижнем Тагиле на неделю продлили отопительный сезон. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Владислав Пинаев

"Мы планировали поэтапно отключать отопление с 13 мая. Но учитывая обращения жителей, школы и садики, в которых должна быть комфортная для детей температура, дал поручение внести изменения в Постановление "Об окончании отопительного сезона 2023-2024 годов". И, конечно, будем ориентироваться по погоде", - написал градоначальник.

В связи с этим, батареи в домах жителей Нижнего Тагила будут горячими до 20 мая включительно. Это подтвердили и в пресс-службе мэрии, также добавив, что в случае непогоды, отопительный сезон будет снова продлен.

Напомним, что в Екатеринбурге отопление начнут отключать уже 13 мая. Объекты здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений, домов ветеранов (инвалидов) будут прекращать отапливать в последнюю очередь. Затем последует подготовка к следующей зиме - первый этап опрессовок продлится до 17 мая.

Напомним, в минувшие выходные в город вернулась зима и его буквально завалило снегом. На Екатеринбург обрушилась почти месячная норма осадков – 47 миллиметров при норме 49 миллиметров. Схожая ситуация и в других городах Свердловской области.