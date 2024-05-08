Пять человек пострадали при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске

В результате удара ВСУ по нефтебазе в Луганске пострадали пять человек, их доставили в больницы, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Ночной удар по нефтебазе в Луганске предположительно осуществлен ракетами западного образца ATACMS", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пасечника, в результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Загорелся газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС.

Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине более 100 оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами.

В ночь на 30 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму. Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО "за истекшие 24 часа сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS". Белый дом не подтвердил сообщения о сбитых ракетах.