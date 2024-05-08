В Пентагоне заинтересовались арестом во Владивостоке сержанта армии США

Арестованному на два месяца во Владивостоке американскому военному Гордону Блэку предъявлено обвинение в краже со значительным ущербом (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Он помещен в СИЗО на два месяца.

Читайте также: В Москве арестовали американца за пьянство в голом виде

При этом в США расследованием обстоятельств, в связи с которыми сержант Блэк оказался в России, уже занялся Пентагон.

Ранее в МИДе России сообщили, что дело Блэка сугубо бытовое, не связано с политикой, военным шпионажем и разведкой. Тем не менее, в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях, Москва проинформировала Вашингтон о проблемах с законом в России у сержанта армии США. В Госдепе подтвердили эту информацию.

В американских же СМИ обсуждают высказывания Гордона Блэка о политике НАТО и американского президента Джо Байдена: если в двух словах, то "при Трампе такого не было". По мнению Блэка, высказанному им на камеру, НАТО ведет себя агрессивно, а Россия только отвечает на эти действия, передает Shot.

Мать Блэка рассказала американским журналистам, что ее сына в аэропорту Владивостока допрашивали много часов. Как ее сын оформил российскую визу – она не знает. По словам женщины, Гордон Блэк встречался в Южной Корее с россиянкой, потом пара поссорилась и после этого гражданку РФ, якобы, депортировали. После окончания командировки в Южной Корее Блэк должен был вернуться домой, но завернул к возлюбленной во Владивосток. Где они снова поссорились, девушка обвинила американца в избиении и краже 200 тыс. руб.