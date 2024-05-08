"Автомобилист" продлил контракт с защитником Ником Эбертом

Американский защитник Ник Эберт остается в екатеринбургском "Автомобилисте".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, контракт с хоккеистом продлен еще на один сезон – до 31 мая 2025 года. Эберт выступает в "Автомобилисте" с 2022 года. За два года в Екатеринбурге опытный игрок обороны провел 157 матчей в КХЛ, в которых набрал 84 (29+55) очка.

В сезоне-2022/23 американец стал самым результативным защитником команды, причем как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф. А в минувшем сезоне в Кубке Гагарина Ник стал вторым по результативности игроком обороны "Автомобилиста", забросив две шайбы и отдав три голевых передачи в 13 матчах.

Напомним, на днях ХК "Автомобилист" объявил о продолжении сотрудничества с тремя нападающими команды.