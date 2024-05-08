Глава СКР заинтересовался свалкой в Екатеринбурге, где сжигают мусор в противопожарный режим

Глава СК России по Свердловской области Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикации новости о незаконной свалке в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Якобы в лесном массиве, несмотря на противопожарный режим, сжигают строительный мусор

"Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-канал Ural Mash опубликовал новость о свалке, которую, по словам местных жителей, организовал бывший начальник Ленинского ОБЭП. Работающий там охранник пояснил, что остатки разрушенных домов, которые и приказано сжигать, принадлежат бывшему сотруднику МВД - некоему Евгению Борисовичу. Ранее к работнику уже приезжала полиция, доставляла его в отдел, а после отпускала. Сам же "царь горы свалки" по телефону заявил, что мусор не его.

Общественники обратились в администрацию и там подтвердили, что создание свалки с ними не согласовывали. Затем последовало обращение в прокуратуру.