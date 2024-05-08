Польша подняла в воздух авиацию из-за "активности России"

Как оказалось, "виновником" появления в небе над Польшей авиации как этой страны, так и ее союзников, стала Россия.

Самолеты появились в небе из-за "интенсивных действий России". Ночью шла "интенсивная дельность дальней авиации РФ, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины, пишет РИА Новости.

Схожая история произошла в январе 2024 г., когда из-за "активности авиации России" военные самолеты Польши были подняты в небо, сообщало Оперативное командование Вооруженных сил страны. Как заявили в командовании, "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены".