Банки будут требовать согласовывать финансовые операции с родственниками

В России может появиться новая услуга по защите средств граждан.

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект, которым предлагается ввести механизм дополнительной верификации финансовых операций, которые по желанию клиентов начнут одобрять их родственники или доверенные лица.

Документом предусматривается, что 13 системно значимых кредитных организаций будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, который получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции учреждение откажет в проведении трансакции.

После 13–15 мая, когда завершится формирование кабмина РФ, Госдума может принять законопроект в первом чтении. Затем потребуется примерно месяц, чтобы внести в него поправки, в том числе предложенные в отзыве правительства, сообщают "Известия".