Симоньян: Путин вернул России достоинство

Президент России Владимир Путин, придя к власти в конце 90-х годов XX века, вытащил РФ из пропасти.

Как сообщила на телеканале "Россия 1" главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, он вернул стране достоинство и продолжает "уводить нашу страну от той пропасти, над которой она не стояла, а над которой висела на кончиках пальцев". Медиаменеджер указала, что хорошо помнит тяжелые 90-е годы, а когда кто-то рассказывает о невероятных свободах и возможностях в те времена, то "ничего кроме хохота это не вызывает".

Симоньян отметила, что придя к власти в 1999 году, Путин положил конец сепаратистским настроениям внутри страны и не позволил ее распродать, чего так желал Запад в лице США. Кроме того, при Путине Россия стала более безопасной страной, подчеркнула главред.

Ранее Симоньян порадовалась, в какой форме находится Путин.