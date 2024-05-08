Объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн рублей

Общий объем кредитов граждан России впервые перевалил за 36 трлн руб.

Как следует из материалов Центробанка РФ, после повышения ключевой ставки до 16% в декабре 2023 года рост кредитного портфеля россиян замедлился, в марте он снова вырос на значительные 600 млрд руб. По словам экспертов, данный спрос связан с высокой потребительской активностью и адаптацией граждан к макроэкономической ситуации.

Как заявил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group, в абсолютных цифрах совокупный кредитный портфель граждан уже достаточно большой — он достиг пятой части ВВП России.

В целом риски роста закредитованности россиян еще сохраняются, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако беспокойство вызывают в основном заемщики с высокой долговой нагрузкой выше 50%, указал Алексей Волков из НБКИ.

Риски закредитованности россиян сохраняются, однако ЦБ РФ следит за ситуацией и ужесточает выдачи ссуд, сообщают "Известия".

Напомним, Центральный Банк России с 1 июля ужесточит требования к банкам, замеченным в выдаче необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов.