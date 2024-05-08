Путин поручил улучшить качество предоставляемых услуг ЖКХ

Глава государства Владимир Путин в новом майском указе поручил добиться улучшения качества коммунальных услуг для 20 млн россиян.

Это должно произойти к 2030 году, говорится в подписанном президентом документе "Комфортная и безопасная среда для жизни". В нем обозначена реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг

Также российский лидер поручил построить, реконструировать или модернизировать как минимум 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году. В новом майском указе также отражена задача обеспечения существенного роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве.

Напомним, Счетная палата России считает неэффективной существующую тарифную политику в ЖКХ, особенно в теплоснабжении и водоснабжении.