В Госдуме призвали повысить социальную активность у молодежи

Для реализации поставленной главы государства Владимиром Путиным цели по увеличению доли молодежи, верящих в самореализацию в РФ, необходимо повышение социальной, эмоциональной и академической активности у современных молодых людей.

Как заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, "это позволит им стать счастливыми как в настоящий момент, так и в перспективе". Как считает парламентарий, важно, что самореализация напрямую зависит от профессиональной деятельности, если молодой человек "всегда занят чем-то полезным, будь то работа по профессии или волонтерство - это очень хорошо".

"При правильном распределении времени молодые люди смогут и спорту уделить время, и работе, и обучению. Всё, что касается выбора профессии и дальнейшей деятельности именно молодых специалистов — это напрямую связано и с повышением уровня жизни в стране", — заявил законодатель, сообщает РИА "Новости".

К 2030 году предусматривается увеличение не менее чем до 85% доли молодых людей, верящих в самореализацию в РФ. Об этом говорится в подписанном президентском указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Напомним, в России может появиться Министерство молодежной политики и патриотического воспитания. Ведомство может быть создано на базе уже существующей Росмолодежи с частичной передачей функционала от Минпросвещения (в части патриотического воспитания детей).