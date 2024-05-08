Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений россиян

Доля долгосрочных сбережений россиян в общем объеме их сбережений должна вырасти не менее чем до 40%.

Это должно произойти к 2030 году. К 2036 году эта доля должна увеличиться до 45%, следует из подписанного президентского указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Документ опубликован на сайте Кремля.

"Доли долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений не менее чем до 40 процентов к 2030 году и до 45 процентов к 2036 году", - говорится в тексте указа.

Ранее Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения. Вычет коснется вложений на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС типа III), взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения.