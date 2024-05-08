Путин разрешил "Лакра Синтезу" купить российскую дочку BASF
Президент России Владимир Путин разрешил одному из крупнейших производителей лакокрасочных материалов "Лакра Синтез" купить 100% ООО "БАСФ Восток", которая является российской "дочкой" химической компании BASF из Германии.
Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.
В апреле 2022 года BASF заявила о намерении свернуть деятельность в России и Белоруссии.
Исключение было сделано для бизнеса, поддерживающего производство продовольствия.