Путин разрешил "Лакра Синтезу" купить российскую дочку BASF

Президент России Владимир Путин разрешил одному из крупнейших производителей лакокрасочных материалов "Лакра Синтез" купить 100% ООО "БАСФ Восток", которая является российской "дочкой" химической компании BASF из Германии.

Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

В апреле 2022 года BASF заявила о намерении свернуть деятельность в России и Белоруссии.

Исключение было сделано для бизнеса, поддерживающего производство продовольствия.