Стало известно о возможной смене главы Минспорта РФ

Исполняющий обязанности главы Минспорта Олег Матыцин может не войти в новый состав кабмина России.

На его место рассматриваются несколько кандидатур. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой кадровых перестановок, и собеседника, близкого к Минспорта.

Правительство России в соответствии с Конституцией ушло в отставку – Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий после очередного вступления в должность Владимира Путина.

59-летний Матыцин — мастер спорта СССР по настольному теннису. Он возглавил Минспорта в начале 2020 года.