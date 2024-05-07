В Госдуме могут рассмотреть кандидатуры вице-премьера и главы Минтруда 12 мая

Комитет Госдумы по труду и социальной политике готов рассмотреть кандидатуры вице-премьера по социальным вопросам и главы Минтруда на расширенном заседании 12 мая сообщают РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Однако он подчеркнул, что все это может быть только после рассмотрения и дачи согласия на назначение председателя правительства после внесения документа президентом в Госдуму".

Депутат отметил, что после назначения председателя правительства, по действующим нормам, он предлагает структуру правительства и кандидатуры членов правительства.

"Комитет по труду и социальной политике планирует рассмотрение в расширенном формате в воскресенье, 12 числа. Но это все предварительный формат, все окончательные решения будут определены тогда, когда все документы поступят и все процедуры официально запустятся", - подчеркнул он.